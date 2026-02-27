Vụ 2 xe khách đấu đầu ở Lạng Sơn: Một xe đi sai làn đường

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết vào vào 5h ngày 27/2, tại km 76 quốc lộ 1 thuộc thôn Đồng Ngâu, xã Cai Kinh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách giường nằm loại 44 chỗ BKS 37G-001xxx do ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghệ An) điều khiển với ô tô khách 16 chỗ BKS 29B-113xxx do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú Lạng Sơn) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn do ông N.T.Đ. điều khiển ô tô khách 16 chỗ đi không đúng làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ban ATGT Lạng Sơn).

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định gồm bà N.T.P. (SN 1987, vợ ông N.T.Đ), tử vong.

Ông N.Đ.Q. (SN 1968), bà Hoàng Thị T. (SN 1989), ông L.V.L. (SN 1981), bà Vy Thị H. (SN 1983), ông N.D.C. (SN 1955, cùng trú Lạng Sơn) bị thương.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, các phương tiện đi đúng làn, không lấn làn, không vượt ẩu; giữ tốc độ an toàn, khoảng cách hợp lý, đặc biệt sáng sớm và tối muộn; quan sát kỹ, bật đèn đúng cách khi tầm nhìn hạn chế; không dùng điện thoại, không uống rượu bia khi lái xe.

Hành khách chọn nhà xe uy tín, phản ánh nếu tài xế chạy ẩu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.