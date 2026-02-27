Hai xe khách đấu đầu khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương

Rạng sáng 27/2, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong, 6 người khác bị thương.

Cụ thể, vào 5h cùng ngày, ông N.M.T. (SN 1976, trú tại Nghệ An) điều khiển ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 37G-001xxx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Trên xe thời điểm này có khoảng 9-10 hành khách.

Khi đến Km76, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh xe khách trên đã xảy ra va chạm với ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-113xxx do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú tại thôn Pắc Cú, xã Thụy Hùng, Lạng Sơn) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Trên xe 16 chỗ có khoảng 6 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn).

Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.P. (SN 1987, trú tại thôn Pắc Cú, xã Thuỵ Hùng, Lạng Sơn), ngồi ở ghế phụ phía trước xe 16 chỗ. Được biết, chị P. là vợ của tài xế Nguyễn Trung Đông.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, quốc lộ 1 qua xã Cai Kinh (Lạng Sơn) là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào khung giờ rạng sáng và sáng sớm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm rõ.