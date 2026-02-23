Vụ 2 thi thể và ô tô chìm dưới kênh: Chị gái nạn nhân lên mạng nhờ tìm em

Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đang điều tra vụ việc phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô dưới kênh dẫn nước Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh C.V.B. (SN 2001, trú tại xã KBang) và chị T.T.N.H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang), đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Khu vực kênh Văn Phong, nơi phát hiện hai thi thể và chiếc ô tô (Ảnh: Tây Sơn).

Trước đó vào ngày 22/2, chị gái anh B. đã đăng tải thông tin tìm kiếm em trai trên mạng xã hội. Theo gia đình, anh B. rời nhà từ tối 20/2 (mùng 4 Tết) và sau đó mất liên lạc. Anh B. điều khiển chiếc ô tô con hiệu Kia Morning thuê.

Đến sáng 23/2, người dân địa phương phát hiện thi thể anh B. mắc vào cống thoát nước trên kênh Văn Phong và đã trình báo cơ quan chức năng. Cách vị trí này khoảng 100m. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chiếc ô tô Kia Morning biển kiểm soát 51F-708.xx chìm dưới lòng kênh.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, UBND xã Bình An đã phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi 5 (đơn vị vận hành đập Văn Phong) tạm thời ngăn nước để phục vụ công tác tìm kiếm. Mở rộng phạm vi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể chị H., cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 20/2, chiếc ô tô trên xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khi đến đoạn đường xảy ra vụ việc, do trời tối, đường có khúc cua gấp và tài xế không thông thạo địa hình nên có thể đã gặp nạn.

Tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị đổ. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, phương tiện cùng các nạn nhân chìm dưới nước nên không được phát hiện kịp thời.