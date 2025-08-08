Người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới kênh thủy lợi

Ngày 8/8, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ việc một phụ nữ ở địa phương khác tử vong dưới kênh thủy lợi thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, một số người đi câu cá tại kênh thủy lợi Văn Phong (đoạn xã Bình An) bất ngờ phát hiện thi thể phụ nữ dưới mương nước.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Tây Sơn).

Nhận tin báo, Công an xã Bình An có mặt tại bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, nạn nhân là bà N.T.Đ. (SN 1954, trú tại khối 2, xã Tây Sơn). Sau đó, vụ việc được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.