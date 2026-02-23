Phát hiện hai thi thể nam, nữ và ô tô chìm dưới kênh

Ngày 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) cùng ô tô dưới kênh Văn Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong, thôn Phú Lạc.

Khu vực kênh Văn Phong, nơi phát hiện 2 thi thể tử vong và ô tô bị chìm (Ảnh: Tây Sơn).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện ô tô chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100m.

Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng 1km.

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô lên để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Tây Sơn).

Theo lãnh đạo UBND xã Bình An, qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B. (SN 2001, trú tại xã KBang, tỉnh Gia Lai); nạn nhân nữ tên T.T.N.H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.