Con cua Cà Mau lớn nhất sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, một trong những hoạt động Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 là cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau.

Trước đó, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I năm 2022, con cua có trọng lượng 1,4517kg đã đạt danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất (Ảnh tư liệu: Huỳnh Hải).

Ban tổ chức ngày hội cho biết, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau có sản phẩm cua, bao gồm hộ nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp, thương lái và cá nhân sở hữu cua đáp ứng các tiêu chí có thể tham gia cuộc thi.

Cua tham gia thi phải có trọng lượng tối thiểu từ 1,452kg trở lên; phải còn sống, đầy đủ các bộ phận, không bám bẩn. Tất cả cua tham gia dự thi phải được buộc bằng dây trói do ban tổ chức cung cấp.

Theo ban tổ chức, tiêu chí chính để xét giải là trọng lượng cua được cân trực tiếp tại cuộc thi. Cá thể cua có trọng lượng lớn nhất sẽ được xác lập kỷ lục và trao giải cao nhất.

Trong trường hợp có từ 2 cá thể cua trở lên có cùng trọng lượng, ban tổ chức xét tới kích thước mai cua rộng hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Cá thể cua giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Đồng thời, ban tổ chức lập hồ sơ đề nghị Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam". Ngoài ra, còn có một giải nhì 10 triệu đồng và một giải ba 5 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, thời gian tiếp nhận cua dự thi đến 15h ngày 18/11. Trong thời gian này, người dân có cua thì liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau để cân, đo trọng lượng lập hồ sơ ghi nhận thông tin dự thi.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, tỉnh tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất với 3 mục tiêu: Tạo tiếng vang cho sự kiện ngày hội, làm chất liệu để truyền thông xây dựng thương hiệu, câu chuyện về cua Cà Mau; mong muốn tìm ra nhóm cá thể cua có trọng lượng vượt trội, làm cơ sở dữ liệu để nhà khoa học nghiên cứu phát triển giống cua; tạo phong trào thi đua trong lao động sản xuất của người dân nuôi cua ở Cà Mau.

Hồi năm 2022, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I, con cua đến từ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (cũ) có trọng lượng 1,4517kg đã đạt danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất. Cuộc thi này có 40 con cua đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau tham gia.