Cà Mau thi thiết kế logo mới của tỉnh, giải nhất sẽ nhận 100 triệu đồng

Ngày 8/11, UBND tỉnh Cà Mau thông tin, tỉnh này vừa phát động cuộc thi thiết kế logo mới của tỉnh.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chủ đề của logo thông qua hình tượng nghệ thuật khái quát những nét đặc trưng nhất về thiên nhiên, con người, truyền thống và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau sau khi hợp nhất.

Chủ đề logo ưu tiên lấy mẫu của logo tỉnh Cà Mau (cũ), bổ sung thêm nội dung logo tỉnh Bạc Liêu (cũ) có hình ảnh cách điệu cây đàn kìm.

Cà Mau vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, mẫu sáng tác logo có bố cục trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, phóng to, thu nhỏ vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

“Biểu trưng tỉnh Cà Mau không được giống hoặc tương tự với bất kỳ loại biểu trưng nào khác”, UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ yêu cầu.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 15/11. Tác giả đạt giải nhất sẽ nhận thưởng 100 triệu đồng, kèm theo bằng khen của UBND tỉnh; giải khuyến khích 5-10 giải trị giá 10 triệu đồng/giải.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này nằm ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, là cửa ngõ kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra Biển Đông và khu vực Đông Nam Á.

Sau khi hợp nhất, tỉnh chưa có biểu trưng (logo) chính thức được sử dụng thống nhất trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Việc tổ chức cuộc thi thiết kế logo mới tỉnh Cà Mau là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng một hình ảnh nhận diện đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu địa phương.

Logo sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh đối với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh Cà Mau.