Voi nhà nặng 4,6 tấn ở Đắk Lắk chết không rõ nguyên nhân

Ngày 19/5, UBND xã Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết một con voi đực thuộc sở hữu của người dân trên địa bàn được xác định đã chết không rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, ghi nhận biên bản vụ việc và bàn giao voi cho chủ mai táng theo phong tục địa phương.

Người dân chôn cất voi theo phong tục địa phương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khoảng 9h ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr (trú tại xã Buôn Đôn) phát hiện voi đực P Lăng (44 tuổi), nặng 4,6 tấn, do gia đình ông nuôi đã chết nên đã báo cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk.

Đại diện trung tâm cùng chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm đã đến hiện trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân voi P Lăng chết. Tại thời điểm kiểm tra, các bộ phận trên cơ thể voi nguyên vẹn, không phát hiện dấu vết ngoại lực tác động; hiện trường xung quanh không có dấu hiệu voi giãy giụa trước khi chết và không có dấu vết nghi vấn khác.

Ông Y Lít Ksơr cho biết từ tháng 3, voi bắt đầu có biểu hiện động dục nhưng không hung dữ. Thời gian qua, voi vẫn ăn uống, hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khỏe. Theo ông, voi P Lăng được thuần dưỡng thành voi nhà vào năm 1984 và đang phục vụ cho hoạt động du lịch chiêm ngắm, không cưỡi voi.

Voi được chôn cất ngay trong rừng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ voi không yêu cầu mổ khám để xác định nguyên nhân chết và xin được chôn cất voi theo phong tục địa phương.