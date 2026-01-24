Tài xế bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc: "Tôi phải tạm nghỉ làm"

Công việc gián đoạn vì bị hành hung

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thành Huy (29 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cho biết đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị hành khách hành hung chỉ vì lên tiếng nhắc nhở không hút thuốc trên xe.

Anh Huy bị hành khách hành hung vì nhắc nhở không hút thuốc trên xe (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của nam hành khách, đồng thời lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường làm việc của các tài xế.

Theo anh Huy, khoảng 17h30 ngày 22/1, anh nhận cuốc xe đón khách tại một quán nhậu ở khu vực phường Hòa Xuân.

Khi thấy vị khách có ý định hút thuốc trên xe, anh lên tiếng nhắc nhở vì lo mùi thuốc ảnh hưởng đến phương tiện. Tuy nhiên, người này có dấu hiệu say xỉn, không những không hợp tác mà còn lớn tiếng đe dọa. Anh Huy đành mời khách xuống xe.

Sau khi xuống xe, nam hành khách tiếp tục chửi bới, hăm dọa tài xế (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Bất ngờ, vị khách dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình điện tử trên ô tô, thậm chí đánh anh Huy. Quá hoảng sợ, anh Huy liên tục xin lỗi và gọi người thân đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, anh Huy đã trình báo cơ quan chức năng. Do xe bị hư hỏng, anh đang chờ lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nên chưa thể đưa xe đi sửa, công việc vì thế bị gián đoạn. Anh cũng cho biết chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

“Mặt tôi giờ vẫn còn sưng vì bị đánh. Là tài xế ô tô công nghệ, nghỉ ngày nào là coi như mất thu nhập ngày đó. Tôi còn phải nuôi con nhỏ, hiện tài chính gia đình phải trông cậy vào một mình vợ tôi”, anh Huy nghẹn ngào.

Không phải lần đầu bị đánh

Có hơn 4 năm gắn bó với nghề tài xế ô tô công nghệ, anh Huy cho biết đây không phải lần đầu anh bị hành khách lăng mạ, đe dọa hay hành hung. Trước đó, anh từng bị một nhóm khách đánh ngay tại quán ăn nhưng không trình báo cơ quan chức năng vì lo ngại công việc bị ảnh hưởng.

“Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 900.000 đồng, nhưng công việc rất áp lực vì luôn phải tập trung cao độ, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tránh những va chạm không đáng có với hành khách”, anh chia sẻ.

Dù vậy, anh vẫn thường xuyên đối mặt với những tình huống bị gây áp lực, nhất là với các hành khách say xỉn.

“Làm nghề này phải chịu đựng, bị mắng cũng phải cố giữ bình tĩnh, mỉm cười”, anh Huy trầm ngâm nói.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tài xế bị hành hung trong quá trình làm việc, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường lao động, đặc biệt đối với tài xế xe công nghệ.

Đơn cử, chiều 1/1, một tài xế tên T. (27 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk) bị hành khách dùng đũa tấn công sau khi hai bên lời qua tiếng lại liên quan đến cách lái xe.

Trước đó, tối 13/12/2025, tài xế taxi N.Q.L. tại TPHCM cũng bị một nam hành khách hành hung, đập phá xe chỉ vì đề nghị hỗ trợ chi phí vệ sinh sau khi có người say rượu nôn ói trên xe.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho hay, về phúc lợi, hầu hết nhóm lao động này không được hỗ trợ tiền ăn, chế độ nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ, Tết… Họ chủ yếu nhận 2 chế độ chính là tiền thưởng (hoa hồng nhờ làm vượt định mức) và tiền boa của khách hàng...

Vấn đề đáng chú ý nhất chính là hầu hết họ chỉ có giao kết hợp đồng công việc (hợp đồng đối tác) mà không có hợp đồng lao động. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động không được đảm bảo quyền lợi lao động và an sinh xã hội khi gặp rủi ro.