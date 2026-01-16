Công nhân môi trường tố bị người dân hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 6/1, Công an phường Tân An (Đắk Lắk) đang xác minh việc anh T.B.C. (44 tuổi), công nhân của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, phản ánh sáng 14/1, anh lái xe tải của công ty thu gom cành cây do công nhân khác cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường.

Trong quá trình làm việc, anh C. cho xe dừng trên đường Ngô Quyền (phường Tân An) để chờ công nhân tập kết cành cây lên xe.

Nam công nhân cho rằng đã bị người đàn ông túm cổ áo rồi đẩy khiến đầu đập vào kính làm kính xe bị nứt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm này, một người đàn ông tự xưng là chủ nhà gần đó đã đến lớn tiếng phàn nàn việc xe tải đỗ trước nhà mình. Anh C. cho rằng đã giải thích khu vực này không có biển cấm dừng, đỗ phương tiện và dọc tuyến đường nhiều hộ dân đều kinh doanh buôn bán, nên việc dừng xe để thực hiện nhiệm vụ là cần thiết.

Theo anh C., trong lúc hai bên trao đổi, người đàn ông bất ngờ túm cổ áo, đẩy khiến đầu anh đập vào kính chắn gió của xe tải, làm kính bị rạn nứt. Sau sự việc, anh C. phải vào bệnh viện thăm khám do bị đau đầu, rất may không để lại chấn thương nghiêm trọng.

"Hành động của người đàn ông là vô lý và cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", anh C. nói.