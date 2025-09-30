Bão Bualoi gây ảnh hưởng đến hơn 100 cơ sở giáo dục

Bão Bualoi đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa, với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 6,9 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tính đến ngày 30/9, 105 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều trường học đối mặt với tình trạng tốc mái, ngập lụt sâu, sạt lở sân trường, cùng với hư hỏng nặng nề về trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú. Điều này đã gây gián đoạn đáng kể đến hoạt động giảng dạy và học tập của hàng ngàn học sinh.

Trường Tiểu học Vạn Thiện, xã Nông Cống bị ngập sâu sau bão Bualoi (Ảnh: Thảo Linh)

Ngay sau khi bão tan, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương và cơ sở giáo dục chủ động triển khai các phương án khắc phục.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, các công việc trọng tâm bao gồm dọn dẹp vệ sinh môi trường, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các hạng mục hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại trường.

Chính quyền địa phương, đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh đã chung tay hỗ trợ thu dọn, khắc phục thiệt hại, góp phần giúp các trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Ngành giáo dục Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết mức độ thiệt hại tại từng đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng đang đề xuất các phương án hỗ trợ kịp thời, đặc biệt ưu tiên những trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhằm nhanh chóng khôi phục điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.