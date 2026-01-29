Iran tiết lộ vũ khí bí mật dưới đáy biển giữa lúc căng thẳng

Iran sẵn sàng đáp trả quyết liệt nếu bị tấn công (Ảnh: Arab News).

Trong các hình ảnh do truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 28/1, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Alireza Tangsiri, xuất hiện bên trong những cơ sở tên lửa ngầm quy mô lớn, cho thấy các dãy rocket được chuẩn bị sẵn sàng để phóng.

Ông Tangsiri cho biết Hải quân IRGC sở hữu mạng lưới rộng khắp các đường hầm tên lửa dưới biển, được phát triển nhằm đối phó với các tàu Mỹ hoạt động ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman.

Ông nói các đường hầm này chứa hàng trăm tên lửa hành trình có tầm bắn vượt 1.000km.

Ông cho biết thêm tên lửa Qader 380 L do Hải quân IRGC chế tạo có tầm bắn hơn 1.000km và được trang bị hệ thống dẫn đường thông minh có khả năng bám mục tiêu cho tới khi va chạm.

“Năng lực của chúng tôi không ngừng phát triển”, ông Tangsiri nói, nhấn mạnh lực lượng Iran sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa “ở bất kỳ cấp độ nào và tại bất kỳ địa bàn nào”.

Việc công bố diễn ra khi Hải quân Iran công khai dọa làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược mà khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Ông Mohammad Akbarzadeh, phó phụ trách chính trị của lực lượng hải quân IRGC, nói Iran có “sự thống trị hoàn toàn” đối với eo biển này trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước.

Hãng thông tấn Fars hôm 27/1 dẫn lời ông Akbarzadeh cho biết Iran nhận được thông tin tình báo theo thời gian thực “từ trên không, trên mặt nước và dưới lòng nước của eo biển”, đồng thời nêu rõ an ninh của khu vực “phụ thuộc vào các quyết định được đưa ra tại Tehran”.

Eo biển Hormuz trung chuyển hơn 21 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày, chiếm khoảng 37% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu.

Ông Akbarzadeh nói Iran có thể theo dõi các tàu treo nhiều quốc kỳ khác nhau bằng công nghệ hiện đại, nhấn mạnh Tehran không tìm kiếm xung đột nhưng hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó.

“Nếu phải đối mặt với xung đột, chúng tôi sẽ phản ứng quyết đoán hơn bao giờ hết”, ông nói, đồng thời cho biết mức độ sẵn sàng phòng thủ của Iran, đặc biệt trong phòng không, là ở mức rất cao.

Ông cảnh báo các nước láng giềng vốn được coi là thân thiện, nhưng sẽ bị xem là thù địch nếu không phận, lãnh thổ hay vùng biển của họ bị sử dụng cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Akbarzadeh cho biết phản ứng từ các nước trong khu vực đối với cảnh báo của Tehran là tích cực, và Iran còn những năng lực khác sẽ được tiết lộ “vào thời điểm thích hợp”.

Các chính trị gia cấp cao Iran cũng lặp lại cảnh báo quân sự, nhấn mạnh an ninh tại eo biển Hormuz không thể tách rời sự ổn định rộng hơn của khu vực.