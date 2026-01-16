Tuyên bố của Tổng thống Putin giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình ở Iran trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 16/1.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đưa ra các ý tưởng để tăng cường ổn định ở Trung Đông.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng "tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia có liên quan".

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tham vấn ở nhiều cấp độ khác nhau.

"Hai bên đã thảo luận về tình hình Trung Đông và những diễn biến xung quanh Iran. Tổng thống Vladimir Putin đã vạch ra những phương hướng cơ bản ủng hộ việc tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực", Điện Kremlin cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận tình hình ở Iran và Trung Đông "vô cùng căng thẳng".

"Tổng thống (Putin) tiếp tục nỗ lực giảm leo thang”, ông nói thêm.

Khi được hỏi Nga có thể hỗ trợ Iran như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga đang hỗ trợ không chỉ Iran mà còn toàn bộ khu vực, vì sự nghiệp ổn định và hòa bình khu vực. Điều này một phần nhờ vào những nỗ lực của tổng thống nhằm giúp giảm bớt căng thẳng”.

Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga - Iran.

"Cam kết chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga - Iran đã được tái khẳng định", Điện Kremlin cho biết.

Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga và Iran cũng tái khẳng định cam kết thực hiện các dự án kinh tế chung trong nhiều lĩnh vực.

"Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những nỗ lực tích cực của lãnh đạo Iran nhằm giải quyết tình hình trong nước", tuyên bố nêu rõ.

Theo Điện Kremlin, Moscow và Tehran ủng hộ việc nhanh chóng giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần để ngỏ khả năng hành động quân sự để đối phó với căng thẳng ở Iran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng tại quốc gia Trung Đông.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ của quốc gia Trung Đông.

Tuy nhiên, vào ngày 14/1, Tổng thống Trump dường như dịu giọng hơn, thể hiện lập trường chờ đợi và quan sát tình hình ở Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông được thông báo rằng, các hành động kiểm soát biểu tình tại Iran đã dừng, do vậy ông sẽ theo dõi và xem xét khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia kêu gọi Mỹ “tỉnh táo”, tránh leo thang căng thẳng. Ông đề nghị Mỹ và các đồng minh kiềm chế, không có "những hành động liều lĩnh" liên quan đến Tehran, đồng thời tập trung vào việc đưa ra các bảo đảm vững chắc rằng sẽ không xảy ra đối đầu thêm.

Đặc phái viên Nga cho biết thêm rằng Moscow “sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể” cho nỗ lực này.