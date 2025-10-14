Việt Nam lên tiếng việc Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 14/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam trước việc Israel và lực lượng Hamas chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam hoan nghênh thoả thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza. Việt Nam đồng thời đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai Nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

Sau hơn 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, Israel và Hamas đã đồng ý ký thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như nỗ lực trung gian của một số quốc gia gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giai đoạn đầu của thỏa thuận, Israel rút quân khỏi một số khu vực ở Gaza, trong khi Hamas trả tự do cho 20 con tin còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine.