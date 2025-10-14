Tổng thống Mỹ có thể chứng kiến Thái Lan, Campuchia ký hiệp định ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt xung đột Gaza ở Ai Cập ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan ngày 14/10 cho biết Malaysia và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, kêu gọi cả hai bên phải tháo dỡ toàn bộ mìn và pháo hạng nặng khỏi biên giới.

Ông Hasan hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được ký kết trong cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo ASEAN tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 26-28/10.

"Tại hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến ​​việc ký kết một tuyên bố được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur giữa hai nước láng giềng này để đảm bảo hòa bình và một lệnh ngừng bắn lâu dài", ông Mohamad phát biểu với truyền thông.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hiện là chủ tịch ASEAN, thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự các cuộc họp, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức từ Washington.

Căng thẳng lãnh thổ giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát hồi tháng 7, dẫn đến các cuộc đụng độ quân sự. Sau 5 ngày giao tranh, 2 bên đã đồng ý ngừng bắn, một phần nhờ vai trò trung gian của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ đó, 2 bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến.

Malaysia đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ban đầu vào ngày 28/7, chấm dứt các cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia sau nỗ lực hòa bình bền bỉ của Thủ tướng Anwar Ibrahim và các cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan.

Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết các ngoại trưởng của cả hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào cuối tuần để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của các quan chức Mỹ và Malaysia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 9/10 thông báo Tổng thống Trump đã gửi thư cho ông, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Campuchia giải quyết căng thẳng biên giới đang âm ỉ.

“Tôi sẽ gửi thư trả lời, nêu rõ lập trường của Thái Lan và nếu Campuchia tuân thủ các điều kiện đó, Thái Lan sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm.

Theo ông Anutin, Thái Lan sẵn sàng đối thoại nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, gỡ bỏ mìn, trấn áp các nhóm lừa đảo trực tuyến và di dời công dân khỏi những vùng đất mà Thái Lan tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết người dân của họ đã sinh sống ở các ngôi làng tranh chấp suốt hàng thập niên qua.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có gửi thư cho phía Campuchia hay không.