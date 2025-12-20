Vì sao nhiều nơi ở Đắk Lắk bị "mất liên lạc" trong mưa lũ lịch sử?

Trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11 vừa qua, tại Đắk Lắk có thực trạng nhiều khu vực bị mất kết nối, không thể liên hệ với lực lượng chức năng gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ mất thông tin liên lạc gần 40%.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ việc bị "mất liên lạc" trong thiên tai (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nguyên nhân chính được xác định do mưa lũ diễn ra khiến mất điện, đứt tuyến cáp quang, nhiều trạm thu phát sóng di động (BTS) bị hư hỏng hoặc lệch hướng không thể hoạt động.

Ngoài ra, việc ngập lụt, sạt lở đất dẫn đến việc tiếp cận các trạm BTS để tiếp nhiên liệu cho máy phát điện gặp không ít khó khăn. Nhiều nhà mạng cùng đặt thiết bị trên cùng một cột ăng ten, khi mất điện đột ngột, nhiều máy phát điện dự phòng chỉ đủ duy trì hoạt động 4-8 tiếng.

Theo ông Sơn, phía Sở Khoa học và Công nghệ đã nhanh chóng cùng các đơn vị viễn thông triển khai lực lượng để khắc phục thiệt hại, khôi phục đường truyền. Đến ngày 26/11, hệ thống liên lạc cơ bản được khôi phục tại các địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị mất sóng điện thoại trong mưa lũ gây ảnh hưởng công tác cứu hộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tới đây sẽ có quy chế phối hợp giữa Sở, điện lực và các nhà mạng. Trong tình huống khẩn cấp, thay vì vận hành riêng lẻ, các đơn vị sẽ phối hợp thống nhất cơ chế vận hành chung. Qua đó, đảm bảo đường truyền không bị gián đoạn khi thiên tai xảy ra", lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk cho hay.

Trước đó, khi mưa lũ diễn ra, nhiều địa bàn bị mất sóng điện thoại khiến người dân gặp khó khi liên lạc với người thân hoặc thông báo đến cơ quan chức năng để được cứu hộ.

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin số liệu thiệt hại về người và tài sản trong trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 vừa qua, nhằm bác bỏ những thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định số liệu về người chết trong trận mưa lũ đã được tỉnh báo cáo đều đặn và không phải là văn bản mật.

Về quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ trong trận lũ lịch sử tại tỉnh này và việc thông tin tình hình xả lũ đến người dân, ông Trương Công Thái cho biết việc điều hành xả lũ phải tuân theo các quy định rất chặt chẽ.

Riêng việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ phía Bộ Công an đang làm rõ.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 113 người tử vong, trong đó có 101 người chết do nguyên nhân trực tiếp từ mưa lũ và 12 người chết do các nguyên nhân khác.

Về thiệt hại tài sản, trận lũ lịch sử đã gây ra tổn thất nặng nề với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.