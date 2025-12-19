Đắk Lắk công khai số người tử vong trong trận mưa lũ lịch sử

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin số liệu thiệt hại về người và tài sản trong trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 vừa qua, nhằm bác bỏ những thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định số liệu về người chết trong trận mưa lũ đã được tỉnh báo cáo đều đặn và không phải là văn bản mật.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp báo (Ảnh: Thúy Diễm).

Toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, trong đó có 101 người chết do nguyên nhân trực tiếp từ mưa lũ và 12 người chết do các nguyên nhân khác.

Về thiệt hại tài sản, trận lũ lịch sử đã gây ra tổn thất nặng nề với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục hậu quả là hơn 200 tỷ đồng.

Bộ đội đang khẩn trương triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đang tích cực vào cuộc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

"Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", xây dựng lại nhà cho dân, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để giúp bà con tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống", ông Thái nhấn mạnh.

Xã Hòa Thịnh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Liên quan đến các vấn đề về xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ, ông Trương Công Thái cho biết cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ thông tin rộng rãi cho báo chí khi có kết luận chính thức.