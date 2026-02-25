Đề nghị lực lượng chống khủng bố phối hợp ngăn chặn UAV tại sân bay

Bộ Xây dựng vừa có công văn về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, từ tháng 9/2025 đến 2/2026, tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các vụ việc đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh, chuyển hướng đi sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia, nhất là trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Đà Nẵng) kiểm soát hoạt động flycam tại khu vực cầu Rồng (Ảnh: Xuân Hoàng).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP2 và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tiến hành rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm,...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ UAV xâm nhập trái phép vào vùng trời tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Đặc biệt, trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) ghi nhận 2 vụ UAV hoạt động trái phép, khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến phải chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Tiếp đó, ngày 22/2 (mùng 6 Tết) xảy ra thêm 2 vụ việc liên quan UAV hoặc vật thể bay tương tự, làm 18 chuyến bay phải bay chờ, 4 chuyến chuyển sân bay dự bị và 14 chuyến chờ khởi hành.

Tổng cộng hơn 50 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay trong giai đoạn cao điểm.

Ngành hàng không khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng UAV, flycam trong khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận khi chưa được cấp phép.