Theo chân quân đội “săn” UAV sau vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị xây dựng phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép, bảo đảm xử trí kịp thời, đúng quy định.

Ngay trong tối 25/2, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân để tuần tra, kiểm soát nhằm kiểm soát, phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép trên địa bàn.

Đại úy Ngô Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải, cho biết thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trong những ngày qua Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải đã tổ chức tuần tra kiểm soát phương tiện bay không người lái (flycam/UAV).

Theo chân quân đội “săn” UAV (Video: Hoài Sơn).

Theo Đại úy Ngô Xuân Hoàng, đối với phường An Hải là một khu vực tập trung đông khách du lịch, tổ tuần tra sẽ chia làm 2 hướng kiểm soát tại khu vực cầu Rồng và Công viên Biển Đông. Những địa điểm này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Hoạt động tuần tra này được tăng cường khi thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực hoạt động bay của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, khiến 49 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp trong ngày 17/2 và 22/2.

Công việc tuần tra cũng góp phần phát hiện các trường hợp bay flycam nhằm tuyên truyền Luật Phòng không nhân dân, các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái cho các tổ chức, cá nhân.

Đại úy Ngô Xuân Hoàng cho biết, lực lượng của phường An Hải được trang bị súng áp chế flycam CA-18GL trong quá trình tuần tra.

Lực lượng dân quân thường trực của phường cũng được huấn luyện về khả năng sử dụng thiết bị này.

Khi phát hiện flycam bay trong vùng vi phạm, không đăng ký bay thì sẽ bị áp chế.

Flycam sẽ bị áp chế hạ cánh để lực lượng chức năng truy vết vị trí cất cánh.

Flycam sau khi hạ cánh sẽ được kiểm tra các thông số kỹ thuật, vùng bay. Nếu có vi phạm chủ nhân sẽ được mời về trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường An Hải làm việc.

Tổ công tác nhắc nhở trường hợp bay flycam, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc điều khiển phương tiện bay không người lái.

Không chỉ tại phường An Hải, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Cường cũng tổ chức cho các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của phương tiện bay không người lái tại các khu vực trọng điểm, trong ảnh là khu vực Công viên Châu Á (Ảnh: Hòa Cường).