Vé xe TPHCM đi Gia Lai tăng gấp 7 lần dịp Tết?

Ngày 13/2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh phản ánh về việc nhà xe T.N. (xã Bình Dương) bị tố tăng giá vé bất thường trong dịp Tết Nguyên đán, sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Trước đó, một bài đăng trên Facebook cho rằng nhà xe T.N. đã bán vé tuyến Bến Cát (TPHCM) đi Bồng Sơn (Gia Lai) với giá "cắt cổ" 3,5 triệu đồng/vé, trong khi giá vé ngày thường là 500.000 đồng/người.

Hình ảnh vé xe ghi số tiền này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và được Cục Đường bộ Việt Nam chuyển đến địa phương để kiểm tra.

Hình ảnh vé xe khách ghi số tiền 3,5 triệu đồng được đăng tải lên mạng gây chú ý dư luận (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam).

Ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết qua làm việc với nhà xe, số tiền 3,5 triệu đồng không phải là giá của một vé mà là tiền đặt cọc cho 4 vé giường nằm, dự kiến khởi hành vào ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp). Hai bên chưa chốt giá vé cụ thể cho từng hành khách.

Theo tính toán của Sở Xây dựng, với mức giá hiện tại cộng thêm tối đa 60% phụ thu dịp Tết, mỗi vé chặng này sẽ vào khoảng 800.000 đồng. Như vậy, tổng tiền đặt cọc 3,5 triệu đồng cao hơn khoảng 300.000 đồng so với tổng giá vé dự kiến của 4 người. Tuy nhiên, nhà xe đã cam kết sẽ hoàn trả phần chênh lệch nếu tiền cọc vượt quá giá vé thực tế.

Ông Sơn nhấn mạnh: "Hành khách chưa di chuyển nên đây được xem là tiền đặt cọc. Nếu nhà xe thu từng đó tiền sau khi khách khởi hành thì mới xác định là giá vé. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát để có thông tin chính thức".

Đại diện nhà xe T.N. xác nhận đã hoàn trả tiền đặt cọc và không phục vụ nhóm khách trên chuyến xe ngày 13/2.

"Chúng tôi luôn thực hiện đúng quy định về giá vé. Sau khi có phản ánh, nhà xe đã hoàn lại tiền đặt cọc cho khách và phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ sự việc", đại diện nhà xe cho biết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.