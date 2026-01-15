Xử phạt trường hợp bán vé xe Tết đắt gấp 3 lần ngày thường ở TPHCM

Chiều 15/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, Bến xe Miền Đông mới đã ra quyết định xử phạt một nhân viên của nhà xe Bình Tâm vì bán vé không niêm yết giá.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Sở Xây dựng TPHCM nhận được phản ánh của người dân về việc nhà xe Bình Tâm (chạy tuyến TPHCM - Quảng Ngãi) bán vé xe Tết với giá 2,7 triệu đồng/vé/phòng 2 người, trong khi ngày thường chỉ 900.000 đồng, như vậy giá vé tăng gấp 3.

Qua rà soát của Bến xe Miền Đông mới, đơn vị này chưa nhận được hồ sơ kê khai giá vé Tết Bính Ngọ 2026 của nhà xe Bình Tâm. Do đó, Bến xe Miền Đông mới đã xử lý vi phạm hợp đồng đối với một nữ nhân viên bán vé của nhà xe Bình Tâm với số tiền 500.000 đồng và yêu cầu nhân viên này cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Bến xe Miền Đông mới yêu cầu nhà xe Bình Tâm tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Bến xe Miền Đông mới đã liên hệ với hành khách để hỗ trợ đặt vé cho người này về quê dịp Tết Bính Ngọ vào ngày 11/2 (24 tháng Chạp) từ Bến xe Miền Đông mới đi Quảng Ngãi.

Trong kế hoạch phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị vận tải tuyên truyền, quán triệt lái xe thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải; đảm bảo kê khai, niêm yết và bán đúng giá vé quy định.

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: Nam Anh).

Sở Xây dựng TPHCM cũng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành tổ chức kiểm tra hạ tầng, an toàn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.