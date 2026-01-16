Tranh cãi Bảo tàng Phở ở TPHCM bán vé 750.000 đồng/người

Giá vé 750.000 đồng/người gây tranh cãi

Vừa ra mắt tại trung tâm TPHCM, Bảo tàng Phở - được giới thiệu là bảo tàng ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam - nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh sự tò mò về mô hình bảo tàng còn khá mới mẻ, giá vé trọn gói 750.000 đồng/người cũng trở thành điểm gây nhiều tranh luận.

Theo ghi nhận của phóng viên, mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều bảo tàng và điểm tham quan văn hóa khác tại TPHCM. Hiện nay, phần lớn các bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM có giá vé dao động từ vài chục nghìn đến khoảng 100.000 đồng/lượt.

Không gian trưng bày độc đáo của bảo tàng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thậm chí, có những bảo tàng còn mở cửa miễn phí cho du khách tham quan. Ngay cả một số bảo tàng tư nhân hoặc không gian trải nghiệm chuyên đề cũng hiếm khi vượt mốc vài trăm nghìn đồng. Chính vì vậy, giá vé 750.000 đồng/người làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiều du khách cho biết, họ tò mò với mô hình Bảo tàng Phở, song mức giá 750.000 đồng bao gồm tham quan, thưởng thức phở trong hành trình trải nghiệm và quà lưu niệm, khiến họ phải đắn đo.

Chị Dương (tên nhân vật đã được thay đổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) cho biết, sau khi xem thông tin về Bảo tàng Phở, chị quyết định đưa mẹ đến tham quan vì bà rất yêu thích món ăn này.

Hai mẹ con chị không mua vé trọn gói 750.000 đồng/người, mà ghé ăn phở tại nhà hàng nằm trong cùng khuôn viên bảo tàng (cùng đơn vị quản lý) với giá 125.000 đồng/tô, rồi mới sang khu vực tham quan.

Tuy nhiên, khi hỏi thăm thì được nhân viên thông báo, nếu đã ăn phở rồi thì phải mua vé riêng để tham quan, với mức giá 350.000 đồng/người (không bao gồm ăn phở ở cuối hành trình trải nghiệm), khiến chị không khỏi bất ngờ.

“Ban đầu tôi nghĩ đã đến ăn phở thì có thể tiện vào tham quan bảo tàng, nhưng khi biết giá vé riêng như vậy, tôi khá ngạc nhiên. Nếu đặt trong bối cảnh thu nhập trung bình của người Việt chỉ khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng, thì việc bỏ ra số tiền này chỉ để tham quan một bảo tàng là không dễ”, chị Dương nói.

Theo chị Dương, nếu không sử dụng dịch vụ ăn uống đi kèm, mức giá này vẫn khiến chị đắn đo. “Theo tôi, vé ở mức dưới 150.000 đồng thì nhiều người Việt, nhất là các gia đình hoặc người lớn tuổi, mới có thể cân nhắc đến tham quan”, chị nêu ý kiến.

Khách tham quan lắng nghe hướng dẫn viên thuyết trình về bảo tàng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Là người yêu lịch sử và có thói quen tìm hiểu văn hóa Việt, anh Lê Hoàng Thoại (phường Linh Xuân, TPHCM) cho biết ngay khi nghe thông tin về Bảo tàng Phở, anh đã chủ động tìm hiểu và mong muốn được tham quan. Tuy nhiên, giá vé 750.000 đồng khiến anh không khỏi “giật mình”.

Theo anh Thoại, hầu hết bảo tàng tại TPHCM mà anh từng ghé thăm đều có mức vé khá “dễ chịu”, hiếm nơi nào vượt quá 300.000 đồng. “Vì vậy, khi biết giá vé lên tới hơn 700.000 đồng, tôi nghĩ mình khó có thể tham quan vì vượt quá khả năng chi tiêu cá nhân”, anh nói.

Anh Thoại cho rằng, bản thân yêu văn hóa, thích tìm hiểu về truyền thống dân tộc, nhưng việc bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy cho một lần tham quan là điều không dễ. Dẫu vậy, mức giá cao cũng khiến anh không khỏi tò mò về những trải nghiệm, nội dung trưng bày bên trong bảo tàng.

“Nếu trong tương lai bảo tàng có các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, tôi sẽ cân nhắc. Còn với mức chi phí hiện tại, thật sự tôi chưa thể sắp xếp để tham quan”, anh Thoại chia sẻ.

"Muốn ăn phở thì ra tiệm, còn ở bảo tàng là mua trải nghiệm"

Một số ý kiến cũng nhìn nhận Bảo tàng Phở là mô hình mới do tư nhân đầu tư, lại nằm ở vị trí đắc địa, chi phí mặt bằng và đầu tư không nhỏ, khó tránh khỏi bài toán chi phí và doanh thu. Dù vậy, giá vé vẫn là điều khiến họ đắn đo.

Có người cho rằng, nếu muốn thu hút khách trong nước và duy trì hoạt động lâu dài, đơn vị vận hành nên cân nhắc điều chỉnh mức giá cho phù hợp hơn với khả năng chi trả của số đông.

Về việc này, ông Lê Nhật Thanh - Giám đốc Bảo tàng Phở - cho biết, ở thời điểm hiện tại, bảo tàng chỉ áp dụng một mức giá vé trọn gói là 750.000 đồng. Tuy nhiên, trong những trường hợp du khách đã dùng phở tại nhà hàng bên cạnh - cũng do đơn vị sáng lập bảo tàng quản lý - đơn vị sẽ linh hoạt bố trí mức giá phù hợp hơn cho khách có nhu cầu chỉ tham quan bảo tàng mà không kèm ăn phở, nhằm tạo thuận lợi cho trải nghiệm của du khách.

Trước những ý kiến cho rằng mức giá vé còn cao, đại diện đơn vị vận hành cho rằng đây là giá cho trải nghiệm trọn gói, không đơn thuần là chi phí cho một tô phở.

Ông Lê Nhật Thanh - một trong những đồng sáng lập bảo tàng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo ông Thanh, du khách đến đây không chỉ để ăn mà để tiếp cận câu chuyện văn hóa phía sau món phở, từ lịch sử, vùng miền đến ký ức và nghề của các nghệ nhân. Vé tham quan hiện bao gồm chi phí trải nghiệm không gian bảo tàng, xem phim điện ảnh về hành trình của phở, thưởng thức phở theo thực đơn trọn gói và quà lưu niệm mang về.

“Nói vui là được ăn, được nói, được gói mang về. Nếu chỉ ăn phở, người ta có thể ra quán phở. Đến bảo tàng là để mua trải nghiệm và câu chuyện”, ông Thanh chia sẻ.

Ông cũng cho biết, mô hình này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn cho nội dung, trưng bày, phim ảnh và vận hành, trong khi không phải bảo tàng công lập được ngân sách hỗ trợ. Đại diện đơn vị khẳng định vẫn lắng nghe ý kiến công chúng và sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình hoạt động.

Có gì trong Bảo tàng Phở?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giá vé 750.000 đồng/người lớn bao gồm toàn bộ hành trình tham quan kéo dài khoảng 60-75 phút, có hướng dẫn viên thuyết minh, quà lưu niệm và một tô “phở bảo tàng đặc biệt” được phục vụ ở cuối trải nghiệm.

Các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Không gian bảo tàng có diện tích khoảng 800m², bố trí thành ba tầng, vận hành theo lộ trình khép kín. Khách tham quan bắt đầu bằng một bộ phim tư liệu giới thiệu lịch sử và sự lan tỏa của phở Việt, sau đó di chuyển đến khu trưng bày với hơn 200 hiện vật liên quan đến phở ba miền, từ dụng cụ nấu nướng đến các gánh phở rong đầu thế kỷ XX.

Phần cuối của hành trình là khu ẩm thực, nơi khách thưởng thức phở nằm trong gói trải nghiệm, thay vì gọi món riêng lẻ như ở quán ăn thông thường. Đơn vị cho biết, tô phở này có giá 260.000 đồng và được thiết kế riêng cho bảo tàng.

Phần phở giá 260.000 đồng ở cuối hành trình tham quan (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nếu đặt cạnh các bảo tàng truyền thống, mức giá của Bảo tàng Phở rõ ràng cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, đại diện đơn vị vận hành cho rằng mô hình này không nhằm cạnh tranh với bảo tàng công lập, mà được xây dựng theo hướng trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, hướng đến khách du lịch, khách quốc tế và tour chuyên đề.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng việc định vị đối tượng khách như vậy cũng đồng nghĩa với việc bảo tàng khó tiếp cận số đông người dân trong nước, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu phở dưới góc độ văn hóa nhưng chưa sẵn sàng chi trả mức giá cao.

Theo phía bảo tàng, trong mô hình này, phở không chỉ là món ăn, mà là phần kết của một hành trình trải nghiệm được thiết kế có chủ đích.