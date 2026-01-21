Hết vé tàu Tết ngày cao điểm, xe khách còn nhiều lựa chọn ở TPHCM

Những ngày gần Tết Nguyên đán, nhiều người dân tại TPHCM tranh thủ mua vé để chuẩn bị về quê và đi du lịch, khiến nhiều tuyến xe khách cố định đến các tỉnh miền Trung rơi vào tình trạng “cháy vé”. Trước nhu cầu tăng cao, các doanh nghiệp vận tải phải tăng cường xe ghế ngồi để phục vụ hành khách.

Trong khi đó, ngành đường sắt cho biết, vé tàu tuyến phía Nam trong các ngày cao điểm trước và sau Tết hiện đã bán hết.

Vé tàu tuyến phía Nam hết sớm

Ngày 21/1, ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, cho biết, dịp Tết năm nay, ngành đường sắt dự kiến chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng 7% cả về số chuyến và số chỗ so với Tết Nguyên đán năm 2025.

Theo ông Tuấn, kế hoạch vận tải Tết Nguyên đán được triển khai từ ngày 3/2 đến ngày 8/3 (từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng). Bên cạnh các đoàn tàu khách thông thường, ngành đường sắt tiếp tục khai thác các toa xe du lịch cao cấp trên tàu SE61/62 trong suốt cao điểm Tết.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt (Ảnh: An Huy).

Trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 14/2 đến 22/2, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn nhằm phục vụ nhu cầu du xuân, đi lại của người dân. Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Nha Trang có 5 chuyến, Sài Gòn - Tam Kỳ 3 chuyến, Sài Gòn - Đà Nẵng 3 chuyến, Hà Nội - Vinh 14 chuyến và Hà Nội - Đà Nẵng 2 chuyến, với tổng cộng khoảng 9.700 chỗ.

Tính đến ngày 19/1, ngành đường sắt đã bán khoảng 227.000 vé tàu Tết, tương đương 40% so với cùng kỳ 2025. Hiện vé tàu tuyến phía Nam trong các ngày cao điểm trước Tết từ ngày 7 đến 14/2 (20-27 tháng Chạp) và sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng) đã bán hết.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, trước Tết, vé tàu chiều Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 7/2 trở về trước và các ngày 15, 16/2 vẫn còn vé đi tất cả các ga; riêng giai đoạn từ ngày 10 đến 14/2 còn nhiều vé đi các ga Phan Thiết, Nha Trang. Sau Tết, vé tàu chiều Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 24/2 đến 8/3 còn nhiều vé đi tất cả các ga.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán dự kiến tăng bình quân từ 5% đến 10% so với ngày thường, do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng. Bên cạnh đó, ngành đường sắt đã hoán cải, nâng cấp hơn 100 toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Vé xe khách còn nhiều

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết, đơn vị dự kiến triển khai kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết trong 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết). Năm nay, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách.

Theo ông Tiến, căn cứ tình hình đặt vé trước, một số đơn vị vận tải có thương hiệu như Phương Trang hiện có lượng khách đặt vé đạt khoảng 30%. Một số đơn vị khác cũng ghi nhận lượng khách đặt vé khá nhiều, tuy nhiên, năng lực phương tiện và công tác phục vụ vẫn bảo đảm, còn nhiều vé để hành khách lựa chọn.

Hành khách chờ khởi hành tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: An Huy).

Đối với các tuyến về miền Tây, lượng vé dịp Tết hiện vẫn còn rất nhiều do quãng đường ngắn, xe quay đầu nhanh để tiếp tục phục vụ hành khách. Trong khi đó, các tuyến miền Trung có thể gặp khó khăn hơn do xe quay đầu không kịp, các nhà xe đã có kế hoạch tăng cường xe phục vụ.

“Dịp Tết kéo dài nhiều ngày nên người dân phân bổ thời gian đi lại đều, không xảy ra tình trạng khan hiếm vé như các kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, khi khách thường tập trung đi trong 1-2 ngày”, ông Tiến cho hay.

Theo dự kiến, vào những ngày cao điểm, lượng khách đến bến đi lại khoảng 70.000 lượt/ngày, các ngày khác dao động từ 40.000 đến 50.000 lượt. Thống kê cho thấy, đến nay mới có 4/145 đơn vị vận tải đăng ký kê khai tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán, mức tăng không quá 40%.

“Bến xe đã đề nghị các doanh nghiệp chỉ áp dụng tăng giá trong 6 ngày (4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết), đồng thời giám sát chặt việc bán vé đúng giá niêm yết”, ông Tiến nói.

Không khan hiếm vé, hành khách có thể mua vé xe Tết tại các bến (Ảnh: An Huy).

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Đông mới, cho biết, dịp Tết năm nay, tại một số tuyến đường cao điểm, vé xe giường nằm của nhiều hãng đã hết sớm. Các doanh nghiệp đã tăng cường xe ghế ngồi chất lượng cao để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

“Các tuyến từ bến đi miền Trung và miền Bắc hiện vẫn còn vé xe ghế ngồi cho khách mua. Hành khách đến bến đông trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp. Ngày cao điểm nhất dự kiến khoảng 14.000 lượt khách, chủ yếu đi từ TPHCM đến Khánh Hòa trở ra Thừa Thiên Huế. Giá vé dịp này được các nhà xe điều chỉnh tăng không quá 60%”, vị này thông tin.

Bên cạnh đó, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, các doanh nghiệp vận tải đều chuẩn bị phương tiện tăng cường nhằm phục vụ hành khách nên không xảy ra tình trạng khan hiếm vé dịp Tết.

“Hành khách đến bến chủ yếu đi về khu vực Tây Nguyên. Trong 10 ngày trước Tết, dự kiến có hơn 144.000 lượt khách đi lại tại bến. Riêng ngày cao điểm (26 tháng Chạp) có gần 21.000 lượt khách”, vị này nói.