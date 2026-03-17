Vành đai 3 qua Tây Ninh hoàn thành phần đường cao tốc

Ngày 17/3, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đang triển khai đồng loạt nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh và quốc gia.

Các dự án gồm: Đường ĐT830E; đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM; tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789; đường Trường Chinh; nâng cấp, mở rộng ĐT784C (đoạn Bàu Năng - Bàu Cóp). Đến nay, tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, tiến độ xây lắp đường ĐT830E đạt tiến độ đề ra (Ảnh: An Huy).

Dự án ĐT830E đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến quốc lộ 1 dài 5,48km khởi công từ đầu năm 2023, các gói thầu xây lắp đạt tiến độ đề ra.

Trong đó, đoạn từ nút giao ĐT830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm, đơn nguyên bên trái tuyến do liên danh Núi Hồng - Tân Nam - 622 thi công đã hoàn thành bê tông và lan can cầu An Thạnh, tổng giá trị thực hiện gần 57%; đơn nguyên bên phải đạt 49,5%.

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến quốc lộ 1, hai gói thầu trái và phải tuyến đạt khoảng 40-49%. Khó khăn lớn nhất của dự án là vướng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa di dời do chờ bố trí tái định cư.

Đối với dự án đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E, các gói thầu đạt từ hơn 11% đến 18% giá trị hợp đồng. Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Ngoài ra, các dự án tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789; đường Trường Chinh; nâng cấp, mở rộng ĐT784C (đoạn Bàu Năng - Bàu Cóp)… cũng giữ tiến độ ổn định.

Hiện trên địa bàn tỉnh triển khai 3 dự án quan trọng quốc gia gồm: đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM và cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Đường Vành đai 3 đến nay đã cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc (Ảnh: An Huy).

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết trong 3 dự án này, đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, dự án dài 6,8km, gồm 2 dự án thành phần: xây dựng tuyến chính với tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng và dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.168 tỷ đồng. Đến nay, 3 gói thầu xây lắp chính đạt gần 95%, cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, đi qua địa bàn TPHCM và hai tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, được chia thành 10 dự án thành phần vận hành độc lập.

Trong đó, đoạn tuyến do UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản có chiều dài 78,3km. Đến nay, địa phương đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, thông báo thu hồi đất, đồng thời hoàn tất kê biên các khu tái định cư. Hiện các đơn vị liên quan đang kiểm đếm, kê biên phần diện tích còn lại trên toàn tuyến, phạm vi 15/15 xã.