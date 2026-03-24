Người dân khống chế kẻ trộm, trình báo công an ở Tây Ninh

Ngày 24/3, Công an xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) đang tạm giữ Đ.T.B. (SN 1977, ngụ xã Tân Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, khoảng 2h ngày 23/3, Công an xã Dương Minh Châu đang đi tuần tra, tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông P.T.T. (SN 1982, ngụ ấp Phước Long 1).

Công an dựng lại hiện trường vụ B. đột nhập nhà dân trộm tài sản (Ảnh: M.H.).

Khi đến nơi, công an phát hiện anh P.A.T. (SN 2003, con ông T.T.) đã kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp là Đ.T.B..

Công an xã Dương Minh Châu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, với tang vật là 3 điện thoại di động (trị giá khoảng 20 triệu đồng), 724.000 đồng và một số vật dụng liên quan.

Tại trụ sở, ông B. thừa nhận hành vi phạm tội. Người này có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an xã Dương Minh Châu biểu dương tinh thần cảnh giác, dũng cảm của gia đình ông P.T.T., đặc biệt là anh P.A.T., đã kịp thời phát hiện, khống chế kẻ trộm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc, công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời báo tin cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.