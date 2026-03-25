Quốc lộ 50 qua Tây Ninh chờ vốn mở rộng sau năm 2030

Ngày 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, trước đây, các tuyến quốc lộ qua địa bàn do Bộ Xây dựng quản lý.

Từ ngày 1/7/2025, Bộ Xây dựng bàn giao một số tuyến quốc lộ cho địa phương quản lý, trong đó có quốc lộ 50. Đến nay, tỉnh chưa đầu tư công dự án này, còn phía TPHCM đã mở rộng tuyến lên 6 làn xe.

Điểm giao quốc lộ 50 giữa TPHCM (trái) và Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo đại diện Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, địa phương chỉ thực hiện bảo trì quốc lộ 50, chưa bố trí vốn để mở rộng do hạn chế về ngân sách. Thời gian này, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư tuyến ĐT827E (quốc lộ 50B) nhằm kết nối TPHCM với Tây Ninh và Đồng Tháp.

“Giai đoạn 2026-2030, tỉnh chưa có kinh phí để mở rộng quốc lộ 50. Tuyến đường có mặt đường còn tốt nhưng hẹp, chỉ 2 làn xe, lưu lượng phương tiện lớn. Sau năm 2030, tỉnh sẽ cân đối ngân sách để mở rộng, hoàn thiện mạng lưới kết nối với TPHCM, góp phần phát triển kinh tế”, vị này cho hay.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, với các hộ dân sống ven quốc lộ 50 (xã Cần Giuộc) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, đơn vị sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng nước tràn vào nhà dân.

Theo một số người dân, khoảng 20 năm trước, họ đã được cơ quan chức năng bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 50. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, dự án vẫn “án binh bất động”. Tuyến đường hẹp, lượng xe đông khiến khu vực thỉnh thoảng xảy ra tai nạn giao thông. Người dân mong dự án sớm triển khai để sửa chữa nhà cửa, ổn định việc kinh doanh.

Quốc lộ 50 qua Tây Ninh hiện giới hạn bởi 2 làn xe (Ảnh: An Huy).

Dự án mở rộng quốc lộ 50 phía TPHCM có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ, đạt hơn 92% khối lượng.

Dự án gồm hai hạng mục chính: mở rộng đoạn quốc lộ 50 hiện hữu dài gần 3km và xây dựng tuyến song hành dài hơn 4km, nâng quy mô toàn tuyến lên 34m với 6 làn xe.

Ngoài ra, dự án xây dựng cầu Ông Thìn mới dài 240m vượt sông Cần Giuộc; đồng thời gia cường, mở rộng cầu hiện hữu, đạt chiều rộng 25-26,5m, đáp ứng 6 làn xe và lề bộ hành hai bên.

Ban Giao thông TPHCM cho biết, hơn 4km tuyến đã hoàn thành, phần còn lại dài hơn 2km tiếp tục được thi công, hoàn thiện tuyến chính và vỉa hè, dù vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng.