Người chồng dùng kéo đâm vợ ở Tây Ninh lĩnh án 10 năm tù

Ngày 23/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Cường cùng vợ và con 6 tuổi thuê trọ tại ấp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo. Khoảng 6h15 ngày 28/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Cường về phòng trọ, thấy vợ tỏ thái độ lạnh nhạt, trách mắng nên bực tức. Bị cáo sang phòng trọ đối diện, lấy kéo dài 19,5cm đâm vợ nhiều nhát.

Bị cáo Cường tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: H.D.).

Khi người vợ chạy vào một phòng trọ khác, đóng cửa lại, Cường vẫn tìm cách phá cửa để tiếp tục truy sát. Chỉ đến khi nạn nhân kêu cứu, van xin, bị cáo mới dừng lại và đưa vợ đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn thương cơ thể 34%. HĐXX nhận định các vết thương ở vùng ngực, lưng có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, nên hành vi được xác định là phạm tội giết người chưa đạt.

Đại diện VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù. Tại tòa, người vợ không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên mức án 10 năm tù, thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát.

Đối với hành vi sử dụng ma túy, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra đã tách nguồn tin, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, xác minh, làm rõ những người tổ chức cho bị cáo sử dụng ma túy.