Đâm bạn nhậu trọng thương, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 8 năm tù

Ngày 24/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, ngụ xã Tân Đông) 8 năm tù về tội Giết người. Phiên tòa được xét xử trực tuyến.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bình và P.V.U. sống cùng khu nhà trọ tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 19h ngày 14/7/2025, Bình tổ chức uống bia trước phòng trọ cùng vợ và một số hàng xóm, trong đó có U..

Trong lúc nhậu, Bình và U. xảy ra cự cãi do mâu thuẫn tiền bạc. U. cầm chai bia ném về phía Bình, nhưng không trúng. Vợ Bình can ngăn, kéo chồng vào phòng trọ, còn U. trở về phòng.

Khoảng 20h cùng ngày, bực tức việc U. nói mình nợ tiền, Bình cầm vỏ chai bia và dao sang phòng trọ tìm U.. Khi U. mở cửa, cả hai tiếp tục cự cãi. U. đấm vào mặt Bình và bị Bình cầm vỏ chai bia đánh trúng đầu.

Chai bia vỡ, Bình tiếp tục dùng phần còn lại đâm nhiều nhát vào ngực U., sau đó dùng dao đâm một nhát vào hạ sườn phải của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong dãy trọ chạy tới can ngăn, đưa Bình về phòng, đồng thời đưa U. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Hậu quả, U. bị đa chấn thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 12%; trong đó vết thương vùng ngực trái nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.