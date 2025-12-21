Va chạm với ô tô, người đi xe máy vắt ngang lên bờ rào

Ngày 21/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô xảy ra trên địa bàn xã An Châu (Nghệ An) khiến 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 20/12, trên đường liên xã thuộc địa phận xóm Diễn Tân 5, xã An Châu.

Hình ảnh vụ va chạm giữa ô tô và xe máy được camera an ninh của nhà dân ghi lại (Clip: H. Nam).

Camera của hộ dân tại khu vực ghi nhận thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-559.xx do anh N.V.D. (SN 1990, trú tại xã Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đang di chuyển trên đường liên xã, bật tín hiệu xi nhan rẽ trái.

Khi ô tô bắt đầu rẽ vào lối bên trái, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37F1.688.xx lưu thông trên đường liên xã theo hướng ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy văng ra. Một người bị tung lên cao, vắt ngang tường rào có gắn các thanh sắt. Cả 3 người trên xe máy được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: H. Nam).

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu xác định 3 người trên xe máy là T.Q.K., T.Q.T. và M.V.N., cùng trú tại xã An Châu, tuy nhiên chưa rõ ai là người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vụ việc.