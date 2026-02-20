Va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông ùn ứ kéo dài

Khoảng 14h30 ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tại km158 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 Cục CSGT cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Duy Thành).

Nhà chức trách cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được làm rõ. Sau khi xảy ra sự việc, chủ các phương tiện tự thỏa thuận bồi thường với nhau. Sau khoảng 30 phút giao thông đã được thông suốt.

Anh Văn Đức, một nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, do lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tăng cao trong dịp lễ, Tết, nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Vụ tai nạn khiến giao thông hướng Hà Nội đi Lào Cai bị ùn ứ kéo dài (Ảnh: Hoàng Đức).

Đại diện Đội 1 khuyến cáo, do người dân khắp nơi đang đổ dồn đi lễ, tham quan các khu di tích tại địa bàn tỉnh Lào Cai trong dịp Tết, lưu lượng phương tiện trên tuyến sẽ tăng cao.

Vị đại diện Đội 1 đề nghị người dân chấp hành nghiêm Luật trật tự, An toàn giao thông đường bộ, để đảm bảo an toàn giao thông.