Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Sáng 4/11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Hồng Phong).

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Trung ương, Bộ Chính trị giao trọng trách mới,

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến đã có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, từ cơ sở; đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động quần chúng.

Ông cũng tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiều khóa, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài.

Việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư mong ông Đỗ Văn Chiến với cương vị công tác mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các thành viên trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ông chia sẻ, đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mới, bản thân phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt.

Ông Chiến đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện phương pháp công tác, đoàn kết, tận tụy hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu.

Ông là Ủy viên Trung ương 4 khóa (trong đó có một khóa làm ủy viên dự khuyết), có trình độ Kỹ sư nông nghiệp.

Từ một cán bộ hành chính, ông dần nắm giữ nhiều vị trí chuyên môn quan trọng ở Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) như: Trưởng Phòng quản lý sản xuất kinh doanh; Phó Giám đốc Xí nghiệp.

Sau đó, ông Chiến trở thành Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) vào tháng 9/1993. Sau hơn 1 năm giữ cương vị này, ông làm Phó trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang rồi Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Giữa năm 1998, ông Chiến giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn rồi tiếp đó kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND huyện.

Từ tháng 9/2001 đến tháng 6/2011, ông lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ tháng 8/2011 và giữ cương vị này đến tháng 2/2015. Sau đó, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Từ tháng 4/2021, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5/2024.