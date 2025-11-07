Bộ trưởng Tài chính: "Quy hoạch vùng giống nhau thì thành gai quả mít"

Sáng 7/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Vùng nào cũng giống nhau thì thành gai quả mít"

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập việc quy hoạch 6 vùng kinh tế trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc này, ông Thắng lưu ý phải tính toán dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và gắn với từng địa phương trong vùng.

“Nếu cái gì cũng đưa vào, vùng nào cũng giống nhau thì thành gai quả mít rồi”, Bộ trưởng Thắng ví von và nhấn mạnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia phải trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có để tính toán chiến lược phát triển cho từng vùng khác nhau.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại tổ (Ảnh: Hồng Phong).

Về các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2031-2050, Bộ trưởng chia sẻ quan điểm có thể nghiên cứu điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch.

Theo đó, nếu trong giai đoạn 2026-2030 đạt được tăng trưởng cao, thu ngân sách cao, thu nhập bình quân đầu người cao, Bộ trưởng cho rằng sẽ giảm áp lực cho giai đoạn 2031-2045. Ngược lại, nếu giai đoạn tới đây tăng trưởng không quá cao sẽ áp lực cho giai đoạn sau.

Từ đó, Tư lệnh ngành Tài chính nhấn mạnh phải đưa ra một mức khả thi, thận trọng, phù hợp từng giai đoạn nhưng giai đoạn 2026-2030 bắt buộc phải đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mới đảm bảo mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao.

Cảng Trần Đề muốn đầu tư “ra tấm ra món” phải mất 2-3 tỷ USD

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia là trục xương sống dẫn dắt quy hoạch vùng và tỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo mà các địa phương đang phản ánh.

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và ưu tiên đầu tư có liệt kê các dự án trọng điểm quốc gia, cho thấy tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ đang được nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.

Đại biểu Quốc hội Đào Chí Nghĩa (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Nghĩa nhấn mạnh đây là dự án kết nối ĐBSCL, là một trục logistics rất quan trọng. Vì thế, đại biểu đề nghị không chỉ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư mà phải đưa dự án này vào nhóm ưu tiên để chuẩn bị đầu tư.

Ông Nghĩa đồng thời đề nghị bổ sung cảng Trần Đề, mở rộng sân bay Cần Thơ, vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia. “Đây là những dự án sẽ tháo gỡ rất nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của ĐBSCL và của cả thành phố Cần Thơ”, ông Nghĩa nói.

Đồng tình, đại biểu Lê Minh Nam (Cần Thơ) cho rằng đây là những dự án hạ tầng chiến lược cần thiết phải được bổ sung, qua đó góp phần thực hiện thành công quy hoạch tổng thể quốc gia

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ) cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung về phát triển thành phố Cần Thơ đầy đủ, toàn diện hơn, đặc biệt là cập nhật các nội dung tại Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Theo đó xác định: phát triển thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò là đô thị hạt nhân, động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng ĐBSCL.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (Ảnh: Hồng Phong).

Chia sẻ thêm về quy hoạch cảng Trần Đề, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói đây là vấn đề “rất trăn trở”. Ngay từ khi còn ở Bộ GTVT, ông Thắng cho biết đã bàn với lãnh đạo TP Cần Thơ tìm cách kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cho được cảng Trần Đề.

“Phải kêu gọi doanh nghiệp vào xây dựng và khai thác mới hiệu quả, còn nếu chúng ta đứng ra làm thì rất khó”, ông Thắng nói và nhận định thêm “phải có chính sách rất ưu đãi mới thu hút được nhà đầu tư vào cảng Trần Đề”.

Cùng với việc đầu tư cảng, ông Thắng cho rằng việc xuất hàng hóa gì qua cảng cũng là vấn đề.

“Với một cảng lớn như Trần Đề, nếu đầu tư ra tấm ra món phải mất 2-3 tỷ USD. Nếu tư nhân bỏ tiền ra làm thì vấn đề rất lớn là làm sao để hoàn vốn và kinh doanh có hiệu quả”, theo ông Thắng, đó là vấn đề khiến dự án cảng Trần Đề phải bàn trong thời gian rất dài, loay hoay nhưng vẫn chưa thu hút được doanh nghiệp.

Ông cho biết các đơn vị đang quyết liệt tập trung xây dựng cảng Hòn Khoai theo định hướng là cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế và sau khi làm xong cũng sẽ tính bàn giao cho doanh nghiệp. Vì thế, cảng Trần Đề tới đây cũng nên theo hướng như vậy.

Về định hướng phát triển của vùng, trong đó có vùng ĐBSCL, Bộ trưởng Tài chính nhận định “cũng là bài toán rất nan giải”. Cùng với tập trung vào lúa gạo hay nuôi trồng thủy hải sản, theo ông, có thể tính tới phát triển kinh tế bằng công nghiệp chế biến, chế tạo.