Ứng cứu 4 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển

Tối 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đã ứng cứu thành công 4 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển.

Lúc 14h cùng ngày, UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị nhận tin báo tàu hàng số hiệu ND3464 trôi dạt, mắc cạn tại khu vực biển thôn Tân Định, xã Ninh Châu, trên tàu có 4 thuyền viên.

Lực lượng chức năng tiếp cận, ứng cứu thuyền viên tàu gặp nạn (Ảnh: Nhật Anh).

UBND xã Ninh Châu đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương phối hợp với đơn vị biên phòng và người dân tiếp cận, ứng cứu các thuyền viên gặp nạn.

Các thuyền viên tàu hàng gồm: Tạ Văn Suốt (SN 1981, trú tại thành phố Cần Thơ); Nguyễn Văn Tha (SN 1993, trú tại tỉnh Gia Lai); Đinh Ngọc Lợi (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Văn Nhượng (SN 1997, trú tại thành phố Hải Phòng).

Với sự nỗ lực của lực lượng phối hợp, cả 4 thuyền viên tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.