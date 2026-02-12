Hà Nội thông xe đường trục phía Nam, người dân thuận tiện về quê ăn Tết

Mới đây TP Hà Nội chính thức tổ chức giao thông tạm thời và đưa vào khai thác thêm gần 7km đường trục phía Nam, đoạn từ km18+560 đến km26+000, đi qua địa phận các xã: Phượng Dực, Vân Đình...

Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các xã Phượng Dực, Vân Đình, Phương Tú,... và người dân từ trung tâm Hà Nội đi, về các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,...

Dự án đường trục phía nam Hà Nội có tổng chiều dài 41,5km, được khởi công vào năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Sau nhiều lần trễ hẹn, tới năm 2019, con đường được đưa vào khai thác trong giai đoạn một với hơn 19km nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ).

Đây được coi là đường trục kết nối nội, ngoại thành dài nhất Hà Nội, đồng thời giảm tải cho nhiều trục đường khác như quốc lộ 6, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1, quốc lộ 21.

Việc thông xe đường trục phía Nam sẽ kết nối với quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi đô thị dọc theo tuyến, kết nối với đường vành đai 4, mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực phía Nam và Tây Nam của Hà Nội.

Điểm đầu của tuyến kết nối từ khu vực Phúc La - Kiến Hưng với thiết kế 8 làn xe và điểm cuối hiện tại ở khu vực nút giao với đường 428.

Ngoài các tuyến đường cũ như quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân từ trung tâm Hà Nội muốn đi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,... có thể di chuyển trên đường trục phía Nam đến nút giao đường 428 rẽ trái để đi đến khu vực cầu Giẽ, quốc lộ 1A.

Thời điểm này đường trục phía Nam đẹp, rộng, thoáng, rất thuận tiện cho người dân di chuyển dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tranh thủ trao đổi với phóng viên trong khi chờ đèn đỏ, chị Bích Hà (36 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết, gần 10 năm nay chị chủ yếu đi xe máy về quê các dịp lễ, Tết. Những năm trước, chị thường lưu thông trên quốc lộ 1A. Dịp Tết năm nay khi biết tin đường trục phía Nam đã thông xe, chị quyết định về quê bằng tuyến đường này để trải nghiệm.

"Tuyến đường này rộng, đẹp, ít phương tiện, nằm cách xa khu dân cư nên tôi cảm thấy rất an toàn", chị Hà phấn khởi nói.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong chiều 11/2, có đông người dân di chuyển trên tuyến đường này để về quê.

"Đây là lần đầu đi tuyến đường này để về quê, tôi thấy rất ấn tượng bởi đường rộng, đẹp và ít phương tiện", anh Nguyễn Hữu Đình (33 tuổi, quê xã Giao Hưng, Ninh Bình) nói.

Hàng cây xanh ở dải phân cách giữa được trồng và chăm sóc khá cẩn thận, đảm bảo sinh trưởng tốt.

Thong thả đạp xe trên con đường mới, ông Nguyễn Hữu Quỳnh (60 tuổi, trú xã Dân Hòa, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ, tuyến đường là niềm mong ước của đông đảo người dân nhiều năm qua.

Theo ông Quỳnh, trước đây người dân ở các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa cũ chủ yếu lưu thông trên quốc lộ 21 nhỏ, hẹp, đông đúc nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Nay tuyến đường mới đã thông xe sẽ giúp cho việc lưu thông của người dân được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cây cầu bắc qua sông Nhuệ được hoàn thiện rộng, đẹp thuận tiện cho việc di chuyển.

Quan sát của phóng viên, đường trục phía Nam chủ yếu chạy dọc cánh đồng, ít hàng quán, nhà dân sinh sống hai bên đường. Do đó, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân nếu lựa chọn di chuyển trên tuyến đường này về quê cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi đi.

Những ngày này, các công nhân đang tích cực hoàn thiện các công đoạn cuối của dự án như hệ thống thoát nước, cột điện,...

Nam công nhân cho biết, việc thi công hệ thống đèn chiếu sáng đang được thực hiện khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Tất cả các bóng đèn chiếu sáng đều là loại hiện đại, ánh sáng đều, tuổi thọ cao.

Hệ thống biển báo hiệu giao thông dọc tuyến đường mới đã cơ bản hoàn thiện. Hiện tuyến đường đang cho phép lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.

Tuyến đường có 2 làn dành cho ô tô và 1 làn dành cho xe máy, xe thô sơ.

Tại đoạn tuyến được đưa vào sử dụng từ năm 2019 nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ) cây xanh đã phát triển ổn định, đều, đẹp.

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 11/2, xảy ra tình trạng trâu, bò "thả rông" đi dọc tuyến đường nhưng không có người chăn dắt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông.

Hiện tại điểm cuối của đường trục phía Nam giao với đường tỉnh 428 trên địa bàn xã Phương Tú. Từ điểm cuối này, người dân rẽ trái đi vào đường 428 khoảng 12km sẽ đến cầu Giẽ, quốc lộ 1A. Hiện đường tỉnh 428 lòng đường cơ bản rộng, đẹp, ít phương tiện di chuyển.

Nằm trên trục phía Nam Hà Nội, tuyến đường dài 41,5km có điểm đầu tại Phúc La - Kiến Hưng cũ, điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội (Ảnh: Google Maps).