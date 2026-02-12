Con đường có hàng trăm ổ gà, ổ voi ở TPHCM "thay áo mới" đón Tết

Đường Lò Lu, tuyến huyết mạch nối Lã Xuân Oai và Nguyễn Xiển, từng là nỗi ám ảnh của người dân phường Long Phước (TP Thủ Đức cũ) suốt nhiều năm qua. Đặc biệt vào mùa mưa, con đường này luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với vô số ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để giải quyết tình trạng này, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu đã được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 755 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình có chiều dài hơn 2km, được chia thành hai đoạn: đoạn 1 dài hơn 1,7km (từ Lã Xuân Oai đến cầu Lấp) và đoạn 2 dài 267m (từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển).

Sau thời gian thi công nâng cấp và mở rộng, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt. Con đường từng nham nhở "hố bom" nay được mở rộng khang trang, thảm nhựa phẳng phiu, hệ thống thoát nước được cải thiện đáng kể.

Dòng xe qua lại thông suốt hơn, người dân không còn thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa. Một con đường mới hình thành không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn góp phần tạo diện mạo đô thị sáng sủa, an toàn hơn cho khu vực.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết, khối lượng thi công đến nay đã đạt hơn 90%. Tại đoạn 1 (từ Lã Xuân Oai đến đường số 6), sau 8 tháng thi công kể từ cuối tháng 6/2025, đơn vị đã hoàn thành hệ thống thoát nước, bó vỉa và thảm nhựa lớp 1. Các hạng mục còn lại như cây xanh và hệ thống chiếu sáng sẽ được triển khai sau Tết Nguyên đán, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay.

Ở đoạn 2 (từ đường số 6 đến Nguyễn Xiển), các hạng mục chính gồm vỉa hè, cây xanh và lớp nhựa mặt đường đầu tiên cũng đã cơ bản hoàn thiện, tạo nền tảng để công trình sớm cán đích theo kế hoạch.

Công trường trên đường Lò Lu tất bật với hàng trăm công nhân. Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện vỉa hè, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa toàn tuyến để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn trong dịp năm mới sắp tới.

Đối với những đoạn chưa được thảm nhựa hoàn chỉnh, nhà thầu sẽ ưu tiên thi công dứt điểm trước Tết, bảo đảm mặt đường êm thuận và hạn chế phát sinh bất tiện trong những ngày cao điểm đi lại.

Cùng với việc hoàn thiện mặt đường và vỉa hè, dải phân cách cũng sẽ được lắp đặt dọc toàn tuyến đường, góp phần tổ chức lại giao thông theo hướng rõ ràng, an toàn hơn.

Người dân khu vực kỳ vọng các hạng mục còn lại sẽ được triển khai đồng bộ, bảo đảm công trình cán đích đúng tiến độ. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ thông thoáng, an toàn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Em Tấn Khang (13 tuổi) bày tỏ: "Trước đây mỗi lần đi học qua đây, nhất là lúc mưa, em sợ lắm vì đường nhiều ổ gà, xe chạy đông. Giờ đường rộng và đẹp hơn, em đi học, đi đá bóng với bạn rất vui".

Bà Lê Thị Nghĩa (40 tuổi), người đã sống ở khu vực này hơn 10 năm, chia sẻ: "Trước đây, đường nhiều bụi, mưa xuống thì nước đục ngầu, trước nhà lúc nào cũng nhếch nhác. Từ ngày trải nhựa, đường sạch sẽ, đỡ bụi hơn, buôn bán cũng thuận lợi".

Khi hoàn thiện, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu được kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị tại khu vực.