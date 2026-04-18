Quốc lộ 51 kẹt xe nghiêm trọng do sửa đường, tháo dỡ trạm thu phí

Chiều 18/4, quốc lộ 51 đoạn qua phường Tam Phước, Phước Tân (Đồng Nai), hướng từ xã Long Thành lên Ngã tư Vũng Tàu, đã chứng kiến cảnh ùn tắc kéo dài hơn 5km. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra gần 10 ngày qua, từ ngã ba Phùng Hưng đến ngã ba Văn Cao, nhưng hôm nay trở nên nghiêm trọng hơn do đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ trạm thu phí. Dòng xe di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Nguyên nhân chính của tình trạng ùn tắc là do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành sửa chữa một số vị trí mặt đường xuống cấp trên quốc lộ 51. Các nhà thầu đã rào chắn để thi công tại nhiều đoạn, đặc biệt là khu vực giao đường Nam Cao, khu công nghiệp Tam Phước và đường Phùng Hưng.

Đoạn ùn tắc nghiêm trọng nhất kéo dài hơn 500m, từ trạm thu phí T1 đến nút giao đường Nam Cao. Việc một làn đường quốc lộ 51 bị rào tôn để tháo dỡ trạm thu phí đã khiến dòng xe bị dồn ứ nghiêm trọng.

Sự kết hợp giữa việc rào chắn sửa chữa mặt đường và tháo dỡ trạm thu phí T1 đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 51 chỉ còn hai làn xe vào ngày cuối tuần. Thêm vào đó, đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao càng làm tình trạng ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch này trở nên trầm trọng hơn.

Dòng xe ùn ứ đã buộc nhiều người đi xe máy phải luồn lách giữa hàng trăm ô tô tải, gây nguy hiểm tại nút giao cổng khu công nghiệp Tam Phước.

Một tài xế xe tải đậu bên đường đã khiến xe máy phải leo lên vỉa hè để vượt qua đoạn ùn tắc. Anh Lê Văn Lâm (xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai), người thường xuyên di chuyển trên quốc lộ 51, cho biết: "Khoảng 1 tuần nay, khi đơn vị thi công rào chắn một làn đường, làn ô tô bị thu hẹp, tạo thành 'nút thắt cổ chai' qua phường Tam Phước và Phước Tân ùn tắc nghiêm trọng. Có ngày, dòng xe xếp hàng hơn 5km trên quốc lộ 51".

Nhiều tài xế ô tô thiếu kiên nhẫn đã chạy vào làn đường dành cho xe máy. Anh Phan Văn Lộc (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) chia sẻ: "Quốc lộ 51 là tuyến đường có mật độ ô tô tải, xe ben, xe hàng, ô tô con lưu thông rất lớn. Những ngày cuối tuần thường xuyên ùn tắc nhưng hôm nay ùn tắc nghiêm trọng hơn. Tôi đi từ Long Thành lên ngã ba Vũng Tàu phải mất hơn 2 giờ di chuyển".

Đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, việc sửa chữa nằm trong kế hoạch năm 2026 trên toàn tuyến quốc lộ 51 qua địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho trục giao thông huyết mạch nối TPHCM và khu vực cảng biển. Từ đầu tháng 4, nhà thầu đã bóc dỡ, gia cố và thảm mới nhiều vị trí thường xuyên hư hỏng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại, chủ đầu tư cho biết sẽ tăng cường thi công ban đêm và tháo dỡ rào chắn ngay khi hoàn thành từng vị trí. Đồng thời, đơn vị đã đề nghị lực lượng CSGT tăng cường điều tiết giao thông tại các khu vực đang thi công.

Quốc lộ 51, dài hơn 70km, đi qua Đồng Nai và TPHCM, là tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và đô thị biển Vũng Tàu.

Tuyến đường quốc lộ 51 (Đồ họa: An Huy).