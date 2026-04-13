Tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51 trong tháng 4

Ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về kế hoạch tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51.

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất tháo dỡ 2 trạm thu phí trên trong tháng 4; giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) thực hiện tháo dỡ, thu hồi vật tư.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND phường Tam Phước và xã Long Phước hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc giao thông (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, Công ty BVEC đã đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51 để cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ.

Cụ thể, doanh nghiệp thống nhất bàn giao hai trạm này cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng Đồng Nai để triển khai tháo dỡ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo kế hoạch, BVEC sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15/4. Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Sau khi tháo dỡ, các bên vận chuyển và bàn giao vật tư thu hồi từ 2 công trình trên cho Khu Quản lý đường bộ IV để thực hiện bảo quản, lưu giữ.

Trong khi chưa tháo dỡ, BVEC tiếp tục các biện pháp tăng cường bảo vệ, rào chắn, chiếu sáng... để phòng tránh tai nạn giao thông.