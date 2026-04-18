Tháo dỡ 2 trạm thu phí "án ngữ" trên quốc lộ 51 sau 3 năm ngừng hoạt động

Đồng Nai tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 (Video: Phước Tuần).

Sáng 18/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã chính thức khởi công tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai, quá trình tháo dỡ dự kiến kéo dài khoảng 7 ngày.

Các hạng mục sẽ được phá bỏ bao gồm bục bê tông, ca bin thu phí, sau đó mặt đường sẽ được hoàn trả bằng bê tông.

Đây là hai trạm thu phí do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư, đã ngừng hoạt động hơn 3 năm qua.

Ngay từ sáng sớm, đơn vị thi công đã tiến hành di dời dải phân cách cứng và phong tỏa 2 làn đường tại trạm thu phí T2 (xã Long Phước, Đồng Nai) để tháo dỡ ca bin và mái che hướng từ Đồng Nai về TPHCM.

Lực lượng CSGT và nhân viên túc trực để phân luồng giao thông, duy trì 2 làn ô tô và 1 làn xe máy, đảm bảo lưu thông trên quốc lộ 51 không bị gián đoạn.

Việc tháo dỡ được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết lưu lượng phương tiện trên tuyến huyết mạch kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Trong thời gian thi công, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Tài xế Phạm Quang Thành (xã Long Thành, Đồng Nai) bày tỏ sự đồng tình với việc tháo dỡ, cho rằng hai trạm thu phí bỏ hoang hơn 3 năm đã gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vật tư thu hồi sau tháo dỡ sẽ được kiểm đếm và bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý theo quy định.

Việc tháo dỡ các trạm thu phí này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, tăng năng lực khai thác quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quốc lộ 51 dài hơn 70km, đi qua Đồng Nai và TPHCM, ban đầu có 3 trạm thu phí T1, T2, T3. Trạm T3 qua TPHCM đã được tháo dỡ trước đó, và hai trạm T1, T2 dự kiến sẽ hoàn tất công tác tháo dỡ trước ngày 25/4.

Sơ đồ quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Đồ họa: An Huy).