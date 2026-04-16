Đẩy nhanh sửa quốc lộ 51, nối mạch giao thông Đồng Nai với biển TPHCM

Từ đầu tháng 4, các nhà thầu tại Đồng Nai đã đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa nhiều đoạn hư hỏng trên quốc lộ 51. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai với các khu công nghiệp, cụm cảng biển và khu đô thị du lịch biển TPHCM.

Ghi nhận trong những ngày nắng nóng vừa qua, các đơn vị thi công đã rào chắn và sửa chữa tại nhiều vị trí hư hỏng trên quốc lộ 51, đoạn qua các phường Long Hưng, Tam Phước và xã Long Thành. Các đoạn đường được ưu tiên sửa chữa bao gồm Km0+000-Km5+300; Km5+300-Km9+200; Km10+200-Km12+000 và Km14+000-Km16+000.

Tại các điểm thi công, đơn vị đã tiến hành bóc lớp nhựa cũ, gia cố từng lớp kết cấu trước khi trải thảm nhựa mới. Dự kiến, công tác sửa chữa mặt đường quốc lộ 51 sẽ hoàn thành trong tháng 7 tới. Việc thi công được triển khai đồng bộ các hạng mục kết cấu loại 2, 3, 4 nhằm xử lý triệt để các dạng hư hỏng, đặc biệt là tình trạng "ổ gà, ổ trâu" nghiêm trọng. Các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành công việc trước mùa mưa năm nay.

Để đảm bảo an toàn giao thông, các khu vực sửa chữa đều được quây rào, phân luồng và có nhân công túc trực cảnh báo.

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 51 rất lớn, việc thi công đã gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Một số mũi thi công phải tranh thủ làm việc vào ban đêm để giảm áp lực giao thông ban ngày.

Đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, việc sửa chữa quốc lộ 51 nằm trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2025-2026 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Công tác này không chỉ dừng lại ở việc xử lý mặt đường mà còn hướng đến hoàn thiện đồng bộ hệ thống an toàn giao thông như sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, dải phân cách theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Mục tiêu là sau khi hoàn thành, quốc lộ 51 sẽ có mặt đường êm đẹp và đảm bảo an toàn cao nhất cho người tham gia giao thông.

Công tác giám sát chất lượng thi công cũng được tăng cường, với hàng rào và biển báo an toàn đầy đủ, nhằm đảm bảo các hạng mục đạt tiêu chuẩn và an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, đoạn quốc lộ 51 trước cổng khu du lịch Sơn Tiên (phường Long Hưng, Đồng Nai), vốn thường xuyên xuống cấp nghiêm trọng, sẽ được đổ bê tông thay vì thảm nhựa để đảm bảo chất lượng lâu dài.

Đoạn đường này, gần nút giao cổng 11, dự kiến sẽ hoàn thành đổ bê tông và đưa vào khai thác giữa tháng 4, giúp tài xế lái xe an toàn hơn khi "ổ voi, ổ gà" dần được thay thế bằng mặt đường mới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, quốc lộ 51 hiện có hơn 60.000 lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày. Tình trạng quá tải và xuống cấp của đường, với nhiều đoạn lồi lõm, "ổ voi, ổ gà", đã tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã thông báo tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 51. Sau đó, chủ đầu tư cũng dừng duy tu, bảo dưỡng, khiến tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là sau những trận mưa lớn, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ trâu".

Quốc lộ 51, dài hơn 73km, là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Đồng Nai với các cụm khu công nghiệp lớn, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và đô thị biển Vũng Tàu (TPHCM). Việc sửa chữa kịp thời và đồng bộ tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.