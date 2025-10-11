Tước bằng lái 23 tháng của tài xế uống rượu rồi dừng xe trên cao tốc để ngủ

Chiều 11/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội 1 của đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế T.Đ.V. (SN 1993, quê Phú Thọ) do vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định.

Với 2 vi phạm trên, tài xế V. sẽ bị xử phạt 48 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cảnh sát làm việc với tài xế V. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định bị phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX; hành vi vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung bị phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng 3h35 cùng ngày tại Km51 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng đi Lào Cai. Vào thời gian trên, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế V. điều khiển ô tô BKS 19C-258.xx dừng ngay giữa đường cao tốc, đang ngủ gật.

Nhà chức trách cho biết khi tài xế dừng xe để ngủ đã không bật đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thảm khốc, đặc biệt trong điều kiện đêm tối, dễ gây va chạm liên hoàn. Tổ công tác sau đó đã lập tức cảnh báo, đánh thức lái xe.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế cho thấy anh V. vi phạm ở mức 0,420mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết vừa tham dự tiệc công ty vào tối 10/10 và vẫn cố tình lái xe lên cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không uống rượu, bia khi lái xe; không dừng, đỗ xe giữa đường cao tốc. Nếu xảy ra sự cố, các tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật phản quang đúng quy định.