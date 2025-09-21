Phạt tài xế ô tô con đi vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác

Ngày 21/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 của đơn vị vừa lập biên bản xử phạt với tài xế B.Q.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hình ảnh chiếc ô tô do tài xế V. điều khiển đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Với lỗi vi phạm trên, lái xe V. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 về việc, tài xế ô tô con có hành vi đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đáng nói, tài xế ô tô trên còn có hành vi phóng nhanh, tạt đầu xe khác trên đường gây bức xúc.

Sau khi nắm được thông tin, Đội 3 đã xác minh, xử lý sự việc.