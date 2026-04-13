Từ vụ 3 ông cháu bị tàu tông, CSGT cảnh báo nguy hiểm từ lối dân sinh tự mở

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đang phối hợp làm rõ vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ô Loan.

Tai nạn xảy ra khi ông T.Q.M. (62 tuổi, trú tại xã Ô Loan) điều khiển xe công nông, chở theo 2 cháu ruột của mình băng qua đường sắt tại một lối đi tự mở không được phép. Hậu quả, một cháu nhỏ 10 tuổi tử vong tại chỗ, ông M. và cháu 7 tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giữa xe công nông và tàu hỏa (Ảnh: Cắt từ clip).

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra cảnh báo nguy hiểm từ các lối đi dân sinh, tự mở qua đường sắt. Theo cơ quan công an, hiện có nhiều lối đi dân sinh tự mở, không có rào chắn, không có tín hiệu cảnh báo tầm nhìn hạn chế nhưng người dân vẫn tùy tiện qua lại vì “tiện đường”. Trong khi đó, tàu chạy với tốc độ cao, quãng đường phanh dài, không thể dừng đột ngột nên khi phát hiện nguy hiểm khó để xử lý kịp.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua đường sắt tại các lối đi tự mở, chỉ qua đường tại điểm giao cắt hợp pháp, không đánh đổi tính mạng vì sự tiện lợi nhất thời và chung tay xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ô Loan cho biết đây là vụ tai nạn đường sắt rất đau lòng, nạn nhân là ông cùng 2 cháu của mình.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk).

Như Dân trí thông tin, khoảng 14h45 ngày 12/4, tàu SE9 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi đến km1174+300 (đoạn qua xã Ô Loan) đã va chạm mạnh với xe công nông do ông T.Q.M. điều khiển, chở theo 2 cháu nhỏ đang băng qua đường ray.

Phát hiện xe công nông đang băng qua, tổ lái tàu đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm đã hất văng xe công nông, khiến 3 người thương vong.