Công nông băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông, 3 người thương vong

Chiều 12/4, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, khiến một cháu bé tử vong, 2 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi một xe công nông cố tình băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Nguyễn).

Lãnh đạo UBND xã Ô Loan xác nhận khoảng 14h45 cùng ngày, tàu SE9 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, khi đến km1174+300 (đoạn qua xã Ô Loan), đã va chạm mạnh với xe công nông. Chiếc xe này do ông T.Q.M. (62 tuổi) điều khiển, chở theo 2 cháu nhỏ, đang băng qua đường sắt tại một lối đi tự mở không được phép.

Theo thông tin từ tổ lái tàu, khi phát hiện xe công nông đang băng qua đường ray đã lập tức hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm đã hất văng chiếc xe công nông, khiến phương tiện này lật ra ngoài khu vực đường ray.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân 10 tuổi tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Hậu quả của vụ tai nạn, cháu T.H.T. (10 tuổi) tử vong tại chỗ. Ông T.Q.M. và cháu T.N.L. (7 tuổi) bị thương, đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng gây hư hỏng nặng cho đầu máy tàu, toa tàu và chiếc xe công nông.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này là do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường sắt.