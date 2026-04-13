Ô tô va chạm với 2 người đi xe đạp, 1 nạn nhân tử vong

Ngày 13/4, Công an xã Chợ Gạo đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 50 làm 2 người thương vong.

Cụ thể, lúc 4h50 cùng ngày, anh H.T.P. (40 tuổi) lái ô tô lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng từ xã Chợ Gạo đi phường Mỹ Tho.

Khi đến đoạn thuộc xã Chợ Gạo thì xảy ra va chạm với 2 xe đạp di chuyển cùng chiều do ông T.V.T. (75 tuổi) và ông T.V.M. (58 tuổi) điều khiển. Lúc đó, ông T. và ông M. đang đạp xe tập thể dục.

Cú va chạm đã làm ông T. ngã xuống đường và tử vong khi cấp cứu còn ông M. bị thương nặng đang được điều trị ở bệnh viện.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe đạp và ô tô bị hư hỏng.