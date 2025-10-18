Người đàn ông ở TPHCM nói “không biết chữ”, từ chối ký biên bản nồng độ cồn

Tối 17/10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM lập chốt kiểm tra, kết hợp tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc 22h25, tổ công tác phát hiện ông N.D.P. (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy qua giao lộ Tỉnh lộ 43 - Gò Dưa (phường Tam Bình) có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, ông P. có nồng độ cồn 0,705mg/lít khí thở, không xuất trình được giấy phép lái xe và thẻ căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với nam tài xế ngay sau đó.

Khi CSGT hỏi thông tin, nam tài xế nói "không biết chữ", từ chối ký biên bản vi phạm hành chính (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo quy định, với mức vi phạm nồng độ cồn nói trên, tài xế P. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trong quá trình lực lượng chức năng hỏi thông tin, nam tài xế nói không nhớ ngày, tháng, năm sinh, chỉ nhớ địa chỉ nhà. Khi CSGT yêu cầu ông P. ký biên bản vi phạm, ông này nói "không biết chữ", đồng thời không chấp hành lăn tay.

"Tôi biết đã uống rượu bia không được phép lái xe nhưng vì nể bạn bè nên uống vài lon bia rồi tranh thủ chạy về nhà ở Đồng Nai. Xe tôi đã cũ, với mức phạt cao như vậy tôi chấp nhận bỏ xe", ông P. phân trần.

Ông G. vi phạm nồng độ cồn 0,388mg/lít khí thở (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, vào lúc 21h03, tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ông Đ.M.G. (SN 1976, ngụ phường Linh Xuân) chạy xe máy trên đường Linh Trung (phường Linh Xuân) vi phạm nồng độ cồn 0,388mg/lít khí thở. Ông G. bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Chiều nay tôi nhậu với mấy đồng nghiệp, sau đó về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà tôi không thấy con trai, gọi điện không bắt máy nên tôi chạy xe đi tìm. Không may, vừa chạy qua đây thì bị CSGT thổi phạt, sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm", ông G. nói.

Sau 6h làm việc (18h-0h), Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 32 trường hợp, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Thời gian tới Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.