Từ Lạng Sơn chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản ở Cà Mau

Ngày 22/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Công an xã Tân Tiến vừa hỗ trợ xác minh trả lại tiền chuyển khoản nhầm cho người dân.

Trước đó, Công an xã Tân Tiến nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Công an xã Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp xác minh việc chị V.H.B.N. (trú tại Lạng Sơn) đã chuyển khoản nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản của một người đăng ký ở xã Tân Tiến.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Tiến đã nhanh chóng xác minh và xác định tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm là của anh H.V.Đ. (trú tại xã Tân Tiến).

Sau khi được cơ quan công an địa phương thông tin, hỗ trợ, anh Đ. đã chuyển trả số tiền nêu trên. Công an 2 địa phương cùng phối hợp hoàn tất thủ tục này cho chị N..