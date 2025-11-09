Điều tra nguồn điện rò rỉ khiến thiếu niên tử vong ở trung tâm TPHCM

Ngày 9/11, Công an phường Cầu Ông Lãnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ một thiếu niên bị điện giật tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết, sau sự cố, đơn vị đã tiến hành cắt điện khu vực đường Đề Thám. Qua rà soát, không phát hiện rò điện tại vị trí tủ điện trên vỉa hè.

Nhân viên điện lực kiểm tra tủ điện nơi xảy ra tai nạn điện giật ở đường Đề Thám (Ảnh: An Huy).

“Nhân viên kiểm tra phát hiện cửa sắt gần tủ điện có câu một ổ cắm. Phần tường và cửa sắt có dấu hiệu rò điện. Đơn vị đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng”, vị này cho hay.

Bên cạnh đó, đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân bị điện giật khi đi qua đoạn đường ngập nước. “Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn điện phát ra từ đâu. Khi có kết luận, đơn vị sẽ thông tin đến cơ quan báo chí”, vị này nói.

Theo UBND phường, nạn nhân là nam thiếu niên 15 tuổi, ngụ địa phương. Chính quyền phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng phong tỏa đoạn đường Đề Thám để khám nghiệm hiện trường (Ảnh: An Huy).

Chiều 8/11, mưa lớn kết hợp triều cường khiến đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh) ngập sâu hơn 0,5m, đoạn gần giao lộ Đề Thám - Cô Bắc.

Khoảng 20h, một nam thanh niên đi gần tủ điện trước cửa hàng tiện lợi số 158-160 Đề Thám bất ngờ ngã xuống đất, co giật, nghi bị điện giật.

Lúc này, nhân viên bảo vệ cửa hàng tiện lợi cùng một số người dân đã kéo nạn nhân ra khỏi khu vực nghi rò điện để sơ cứu và chuyển đi bệnh viện, nhưng người này không qua khỏi.