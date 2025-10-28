Thi thể trẻ sơ sinh dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Trưa 28/10, ông Nguyễn Thanh phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, cho biết các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường nơi phát hiện một thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển của xã.

Theo ông Phong, khoảng 5h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển thôn Tân An, xã Thăng An. Thi thể là bé gái khoảng 1-3 tháng tuổi bị sóng cuốn dạt vào bờ.

Thi thể cháu bé tấp vào bờ biển đang được bảo vệ để điều tra (Ảnh: SOS Quảng Nam).

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Thăng An báo lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đến phong tỏa hiện trường, xác minh thân nhân của cháu bé và điều tra vụ việc.

Trưa 28/10, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, xã nhận được tin báo về một vụ lật ghe trên địa bàn khiến 2 người đàn ông gặp nạn.

Nạn nhân là Tăng Văn Hồng (SN 1957, trú tại thôn Hà Tây 2) và ông Tăng Văn Cường (SN 1974, trú tại thôn Hà Tây 1, cùng ở phường Điện Bàn Bắc).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: UBND phường Điện Bàn Bắc).

Khoảng 9h30 cùng ngày, 2 ông đang chèo ghe trên cánh đồng bị ngập sâu để thả lưới bắt cá không may ghe bị lật, cả 2 nạn nhân chìm ở nơi nước sâu khoảng 2m.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường và đội xung kích phòng, chống thiên tai đã tiếp cận hiện trường cứu sống ông Tăng Văn Hồng, còn nạn nhân Tăng Văn Cường mất tích, các lực lượng vẫn đang triển khai tìm kiếm.

Đến 12h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trưa 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ đưa cụ bà N.T.M. (106 tuổi, ở xã Xuân Phú) đi an táng trong điều kiện nước lũ ngập sâu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cầu cứu của gia đình cụ M. vì đường ngập sâu, không thể đưa tang.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch dùng ca nô vượt qua vùng nước ngập hơn 2m, chảy xiết giúp gia đình di chuyển quan tài đến nơi an táng an toàn.