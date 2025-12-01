Truy tìm ô tô cán nam thanh niên tử vong ở TPHCM

Ngày 1/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện cán một người đi xe máy tử vong trên đường Võ Chí Công.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Gần 10h cùng ngày, nam thanh niên khoảng 20 tuổi lái xe máy biển số 59L2-930.67 trên đường Võ Chí Công, theo hướng khu công nghệ cao đi vòng xoay Phú Hữu.

Khi đến cầu kênh Một Tấn, phường Long Trường (trước đây là phường Phú Hữu, TP Thủ Đức), nam thanh niên xảy ra va chạm với một ô tô (chưa rõ loại) chạy cùng chiều.

Nạn nhân ngã xuống đường, bị phương tiện này cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08 Công an TPHCM) và Công an phường Long Trường đã đến điều tra vụ việc, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm phương tiện.