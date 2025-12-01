Đi vào đường cấm, một người bị xe đầu kéo container cán tử vong ở TPHCM

Đến 8h ngày 1/12, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt ngã tư 550 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 5h40 cùng ngày, ông M.V.Q. (53 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ) lái xe máy biển số 83Y1-116.68 trên đường ĐT 743 theo hướng Bệnh viện Quân y 4 đi An Phú.

Khi đang đổ dốc cầu vượt ngã tư 550, phường Dĩ An, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), ông Q. xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 51D-138.31 do nam tài xế điều khiển cùng chiều.

Va chạm làm người đàn ông và chiếc xe máy ngã xuống đường và bị ô tô đầu kéo container cán tử vong. Sau va chạm, nam tài xế điều khiển xe chạy thêm khoảng 50m rồi dừng lại.

Cầu vượt 550 chỉ cho xe máy lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Dĩ An đến điều tra nguyên nhân.

Cầu vượt ngã tư 550 chỉ cho xe máy lưu thông 6-8h và 16h30-18h30, nhưng thời gian qua nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy lên cầu trong khung giờ cấm.